حسن شحاتة: الأهلي لم يحسم الدوري بعد رغم مستواه العالي

Advertisements

كشف الكابتن حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم سابقاً عن حظوظ فريق الأهلي في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، بعد نجاح المارد الأحمر في تحقيق 9 انتصارات متتالية منذ انطلاقة الموسم وحتى الآن.

وأكد حسن شحاتة خلال تصريحات له عبر قناة نجله الإعلامي كريم حسن شحاتة على موقع يوتيوب، أن لقب الدوري العام لا يزال لم يُحسم بعد لصالح الأهلي في الوقت الحالي، نظراً إلى تبقي العديد من المباريات سواء لأبناء القلعة الحمراء أو حتى لجميع المنافسين وعلى رأسهم الغريم التقليدي الزمالك.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن الفريق الأهلاوي نجح في تحقيق هذه السلسلة الإيجابية المتمثلة في 9 انتصارات على التوالي، بسبب روح اللاعبين ورغبة الفريق دائماً في حصد النقاط الكاملة من كل مباراة يخوضها مهما كان اسم المنافس أو حتى اسم المسابقة.

وشدد حسن شحاتة في حديثه على أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي قد ساهم بشكل واضح في تطوير مستوى جميع اللاعبين، مؤكداً في الوقت ذاته أن المارد الأحمر يمتلك تشكيلة قوية للغاية سواء الأساسية أو حتى من يجلسون على مقاعد البدلاء إضافة إلى المصابين.

وعن قيام فايلر بالدفع بالنجم أحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة الأهلي الماضية أمام فريق مصر المقاصة، أوضح حسن شحاتة أنه من الطبيعي أن يقوم أي مدير فني بالاستفادة من أي لاعب لديه يستطيع اللعب في أكثر من مركز مختلف على أرض الملعب بخلاف مركزه الأصلي إن كان في حاجة إلى ذلك.

يُذكر أن مسيرة الأهلي الناجحة مع بداية الموسم الجاري قد ساهمت في وصول الفارق بينه وبين الزمالك إلى 10 نقاط كاملة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن المارد الأحمر لديه أيضاً مباراتين مؤجلتين منهما واحدة مع الفارس الأبيض، وهو ما يعني بالتالي أن لقب الدوري المصري الممتاز سوف يُحسم مبكراً في حالة استمرار الأهلي في تحقيق هذه النتائج المميزة.

إقرأ أيضاً: ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع الليلة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني