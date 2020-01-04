الأهلي يختتم تحضيراته الليلة استعداداً لمواجهة اف سي مصر في الدوري المصري

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته تحت قيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر مساء اليوم السبت على ملعب مختار التتش، استعداداً للمباراة القادمة أمام فريق اف سي مصر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يقوم رينيه فايلر بعقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي عقب نهاية المران الجماعي، من أجل شرح كافة نقاط القوة والضعف المتواجدة في فريق اف سي مصر المنافس القادم للمارد الأحمر.

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يُذكر أن المدرب السويسري سبق له وأن طالب اللاعبين في أكثر من مناسبة سابقة بضرورة احترام جميع المنافسين مهما كان حجمهم، حتى يتمكن الفريق الأهلاوي من مواصلة تحقيق الانتصارات المتتالية على مستوى جميع المسابقات.

على صعيد آخر، واصل كلاً من الثنائي حسين الشحات ومحمود وحيد تأديه البرنامج التأهيلي الخاص بهما صباح اليوم السبت، على أن يكون كلاهما جاهزاً بنسبة كبيرة للغاية من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي مساء اليوم.

ومن المرجح أن يقوم فايلر باستبعاد كلاً من الثنائي المذكور من قائمة الأهلي خلال المباراة المقبلة أمام فريق اف سي مصر، وذلك خوفاً من تعرض أي منهما من جديد إلى الإصابة في ظل حاجته الكبيرة إلى خدمات كل لاعب في صفوفه سواء كان أساسياً أو حتى احتياطياً.

وتشهد المرحلة القادمة خوض المارد الأحمر العديد من التحديات الصعبة، وذلك سواء في مسابقة الدوري العام أو حتى في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الأهلي سوف يلتقي خلال شهر يناير الحالي على المستوى القاري مع كلاً من مضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي، إضافة إلى ضيفه فريق النجم الساحلي التونسي.

ومن جانبه، حرص الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي صباح اليوم السبت على التواصل هاتفياً مع النجم سعد الدين سمير مدافع الفريق الأهلاوي المتواجد حالياً في دولة ألمانيا، من أجل الاطمئنان على صحة اللاعب وبرنامج العلاج الخاص به بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة في الأيام الماضية على إثر إصابته مؤخراً بقطع في وتر أكيلس.

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