Advertisements

شهدت الأيام القليلة الماضية إقامة جميع مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، حيث عرفت هذه الجولة مواصلة الأهلي الانفراد بصدارة الترتيب، فيما استعاد الزمالك عافيته من جديد بفوزه الأول بعد 3 جولات.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة الحادية عشر، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات هذه الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري العام.

Advertisements

وإليكم الآن نتائج مباريات الجولة الحادية عشر في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020:

اف سي مصر 1/2 طنطا.

الجونة 0/0 الإنتاج الحربي.

الاتحاد السكندري 1/0 المقاولون العرب.

الإسماعيلي 1/1 إنبي.

مصر المقاصة 2/0 الأهلي.

حرس الحدود 0/1 بيراميدز.

المصري البورسعيدي 1/2 سموحة.

الزمالك 0/2 أسوان.

وادي دجلة 3/1 طلائع الجيش.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة الحادية عشر:

الأهلي، 27 نقطة. المقاولون العرب، 25 نقطة. الاتحاد السكندري، 20 نقطة. الزمالك، 18 نقطة. سموحة، 17 نقطة. بيراميدز، 16 نقطة. الإنتاج الحربي، 16 نقطة. إنبي، 15 نقطة. المصري البورسعيدي، 14 نقطة. حرس الحدود، 14 نقطة. الإسماعيلي، 14 نقطة. طلائع الجيش، 11 نقطة. اف سي مصر، 11 نقطة. الجونة، 11 نقطة. طنطا، 10 نقاط. مصر المقاصة، 9 نقاط. أسوان، 7 نقاط. وادي دجلة، 6 نقاط فقط لا غير.

ومن المؤكد أن الجولة القادمة لن تشهد ذلك التعديل الكبير على مستوى صدارة ترتيب الدوري العام، حيث من المتوقع أن يُعزز فريق الأهلي موقعه في الصدارة في ظل المباراة السهلة القادمة له أمام ضيفه فريق اف سي مصر.

ومن جانبه، سوف يسعى فريق المقاولون العرب لمواصلة مطاردة أبناء القلعة الحمراء، على أن تكون الفرصة سانحة أمامه لتحقيق مبتغاه من خلال استضافة فريق مصر المقاصة المتعثر دائماً في الأسابيع الماضية.

على صعيد آخر، يأمل فريق الاتحاد السكندري في الظفر بالنقاط الكاملة من أمام مضيفه فريق إنبي، نظراً لأن فريق الزمالك بات خلفه على بُعد نقطتين فقط لا غير، علماً بأن الأخير لا يطمح فقط في المركز الثالث وإنما يرغب في المنافسة على اللقب.

إقرأ أيضاً: الأهلي يختتم تحضيراته الليلة استعداداً لمواجهة اف سي مصر في الدوري المصري