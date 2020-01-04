مصادر بلجيكية تؤكد دخول فايلر ضمن قائمة المرشحين لتدريب منتخب غانا

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كشفت مصادر صحفية بلجيكية عن دخول السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى قائمة المرشحين، من أجل تولي منصب المدير الفني لمنتخب غانا الأول لكرة القدم في الأشهر القادمة.

وأكدت المصادر أن الاتحاد الغاني لكرة القدم قام يوم يوم أمس الجمعة بإقالة الغاني كواسي أبياه من منصب المدير الفني لمنتخب غانا، بعد النتائج السيئة التي حققها رفقة منتخب النجوم السوداء في الفترة الماضية، وفي مقدمتها إقصائه من الدور ثمن النهائي للنسخة الماضية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية في صيف العام الماضي 2019.

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وأشارت أيضاً إلى أن الاتحاد الغاني بدأ في عملية البحث عن المدرب المناسب لخلافة كواسي أبياه المرحلة القادمة، حيث ضمت قائمة المرشحين العديد من الأسماء جاء في مقدمتها رينيه فايلر بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع الأهلي في الأشهر الماضية.

وشددت المصادر على أن اتحاد الكرة الغاني يعلم جيداً أن عقد فايلر مع الأهلي يمتد حتى نهاية الموسم الحالي فقط لا غير، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن المدرب السويسري مُهدد أيضاً بالإقالة من منصبه في حالة خسارة لقب الدوري المصري الممتاز أو لقب دوري أبطال إفريقيا على وجه التحديد.

وأوضحت أن رحيل رينيه فايلر في هذه الحالة سوف يتضمن حصوله أيضاً على راتب 3 شهور أي قيمة الشرط الجزائي في عقده الحالي مع الأهلي، علماً بأن ذلك الاحتمال لا يبدو وارداً حتى هذه اللحظة في ظل النتائج المثالية التي حققها المدرب السويسري مع المارد الأحمر على مستوى جميع المسابقات في الموسم الحالي.

وأضافت المصادر أن الاتحاد الغاني لكرة القدم يُدرك أن فايلر سوف يكون الوحيد القادر على فرض حالة من التجانس بين لاعبي منتخب غانا الصاعدين بقوة، على أن يكون الهدف الرئيسي هو المنافسة على لقب النسخة القادمة من مسابقة كأس الأمم الإفريقية إضافة إلى التأهل إلى مسابقة كأس العالم قطر 2022.

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