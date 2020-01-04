قائمة الزمالك لمباراة طنطا .. استمرار غياب شيكابالا وعودة عبد الله جمعة

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق طنطا في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولم تشهد قائمة الفارس الأبيض تواجد القائد محمود عبد الرازق شيكابالا مرة أخرى، بسبب عدم قدرته بعد على التعافي من الإصابة التي لحقت به في الآونة الأخيرة، مثله مثل الظهير الأيمن المخضرم حازم إمام الذي غاب بدوره لعدم جاهزيته من الناحية البدنية.

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واختار باتريس كارتيرون إراحة كلاً من الثنائي حتى يكون كلاهما جاهزاً بنسبة 100% استعداداً للمباراة الصعبة والحاسمة القادمة أمام فريق زيسكو يونايتد الزامبي نهاية الأسبوع الحالي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ولم تقتصر الغيابات في قائمة الفارس الأبيض عند ذلك وحسب، بل غاب عن القائمة العديد من الأسماء سواء بداعي الإصابة أو حتى بسبب الإيقاف، حيث تمثلت هذه الغيابات الأخرى على النحو التالي: محمد أبو جبل / محمود علاء / محمود حمدي الونش / طارق حامد / فرجاني ساسي / مصطفى محمد.

وعرفت قائمة الزمالك أيضاً عودة الظهير الأيسر عبد الله جمعة لأول مرة بعد غيابه طيلة الأسابيع الماضية بداعي الإصابة، كما شهدت القائمة تواجد بعض الأسماء الشابة في مفاجأة مدوية من العيار الثقيل من أجل تعويض غيابات الفريق الأول.

وإليكم الآن قائمة الزمالك الحاضرة في المباراة القادمة أمام فريق طنطا:

حراسة المرمى: محمد عواد / محمد صبحي / محمد فتحي.

خط الدفاع: محمد عبد الغني / محمد عبد السلام / أحمد عيد / عبد الله جمعة / حسام / علاء يحيى.

خط الوسط: محمد حسن / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / أشرف بنشرقي / محمد أوناجم / إسلام جابر / مصطفى فتحي / كريم بامبو / إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر السعيد.

يُذكر أن الزمالك كان قد عاد مجدداً إلى سكة الانتصارات في الجولة الماضية من مسابقة الدوري العام، بعدما حقق فوزاً سهلاً على حساب ضيفه المتواضع فريق أسوان بهدفين مقابل لا شيء على ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة القاهرة.

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