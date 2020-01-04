مصدر مقرب من الأهلي ينفي خبر اقتراب رحيل رينيه فايلر تجاه منتخب غانا

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حسم مصدر مقرب من النادي الأهلي كل الجدل القائم في الساعات القليلة الماضية، وذلك بخصوص إمكانية رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الأيام أو الأسابيع القادمة، من أجل تولي منصب المدير الفني لمنتخب غانا في المرحلة المقبلة.

وكانت إحدى الصحف البلجيكية قد أثارت مخاوف جماهير القلعة الحمراء في الساعات الماضية، بعدما أكدت أن الاتحاد الغاني لكرة القدم قام بإقالة الغاني كواسي أبياه من منصب المدير الفني لمنتخب النجوم السوداء، من أجل فتح الطريق أمام التعاقد مع رينيه فايلر في الفترة القادمة رغم ارتباطه الحالي بالنادي الأهلي.

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وأوضح المصدر أن كل هذه الأنباء المنتشرة في وسائل الإعلام حول إمكانية رحيل المدرب السويسري عن جدران القلعة الحمراء، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

وأشار أيضاً إلى أن فايلر مدرب محترف وليس هاوي، وبالتالي سوف يحترم العلاقة التعاقدية بينه وبين النادي الأهلي حتى نهاية العقد بينهما في نهاية الموسم الحالي مباشرة، مع احتمالية بقاء المدرب السويسري وعدم مغادرته الصيف المقبل في حالة حقق الأهداف المطلوبة منه.

وشدد المصدر على أن رينيه فايلر يضع كامل تركيزه في الوقت الحالي للعمل مع لاعبي الأهلي وبذل أقصى مجهود ممكن في الأشهر القادمة، حتى يتمكن المارد الأحمر من التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى الحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يُذكر أن المدرب السويسري لم يتعرض مع الفريق الأهلاوي حتى هذه اللحظة من عمر الموسم الجاري سوى لخسارة وحيدة فقط لا غير على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك حقق الانتصار في 13 مباراة أخرى منها 9 على التوالي في مسابقة الدوري العام، إضافة إلى انتصارين في مسابقة دوري أبطال إفريقيا وأيضاً انتصار آخر في مسابقة كأس مصر.

ومن المؤكد أن هذه الأرقام المثالية التي حققها فايلر مع الشياطين الحمر قد جعلته محطاً لأنظار العالم بأكمله وخاصة قارة إفريقيا في الوقت الحالي.

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