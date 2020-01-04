رينجرز الاسكتلندي يُبدي رغبته جدياً في ضم مصطفى محمد من الزمالك

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي رينجرز الاسكتلندي لديه رغبة كبيرة جداً في التعاقد مع النجم الشاب مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية أن إدارة نادي رينجرز سوف تتقدم بعرض رسمي في الأيام القليلة القادمة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، من أجل استعارة مصطفى محمد لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي مع وجود بند أحقية الشراء بصفة نهائية لصالح النادي الاسكتلندي عقب انتهاء مدة الإعارة.

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وأشارت أيضاً إلى أن النادي الاسكتلندي مستعد لدفع مبلغ 500 ألف جنيه إسترليني لنادي الزمالك مقابل عقد الإعارة، أما بند أحقية الشراء بصفة نهائية سوف يدفع فيه مبلغ مليون و500 ألف جنيه إسترليني.

وشددت الصحيفة على أن نادي رينجرز لن يقوم بشراء المهاجم الشاب إلا في حالة تألقه أولاً مع الفريق خلال الدور الثاني من عمر الموسم الجاري، علماً بأن تألقه لن يكون أمراً صعباً وخاصة لأنه سوف يلعب تحت قيادة المدير الفني الإنجليزي الشاب ستيفن جيرارد أحد أساطير كرة القدم سابقاً.

وأوضحت أن المشكلة تكمن في مجلس إدارة القلعة البيضاء، حيث من المتوقع أن يرفض التخلي عن خدمات مصطفى محمد بهذه القيمة الصغيرة من الناحية المالية، إضافة إلى حاجة الفريق الأول الماسة لخدماته في المرحلة القادمة.

وأضافت أيضاً أن نادي رينجرز لديه بعض الأفضلية قبل إرسال العرض الرسمي، وهو اللاعب نفسه الذي أخطر الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في جلسة خاصة جمعت بينهما في الأيام الماضية برغبته في الرحيل ومحاولة استغلال هذه الفرصة الجيدة من أجل خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

يُذكر أن مصطفى محمد يُعتبر هو المهاجم الأساسي في تشكيلة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، مما يجعل التخلي عن خدماته في الميركاتو الشتوي الحالي أمراً معقداً للغاية إلا في حالة حصول نادي الزمالك على مبلغ كافي من أجل تعويضه وشراء مهاجم آخر قوي مثله.

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