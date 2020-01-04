سيد عبد الحفيظ يؤكد تواجد كهربا في قائمة الأهلي لمباراة اف سي مصر رغم عدم قيده حتى الآن

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أعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي رسمياً عن تواجد النجم محمود عبد المنعم كهربا في قائمة الفريق الأول، والتي سوف يتم الكشف عنها في مساء اليوم السبت استعداداً لمباراة يوم غداً الأحد أمام فريق اف سي مصر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن محمود عبد المنعم كهربا سوف يتواجد بصورة طبيعية في قائمة المارد الأحمر خلال اللقاء القادم أمام فريق اف سي مصر، بالرغم من عدم الانتهاء من إجراءات قيد اللاعب حتى هذه اللحظة.

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وأشار أيضاً إلى أن قيد كهربا في قائمة الأهلي المحلية من الوارد أن يتم قبل بضع ساعات من انطلاقة مباراة الأهلي واف سي مصر، وبالتالي سوف يكون اللاعب متاحاً وقتها للجهاز الفني بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر في هذه المباراة.

وشدد سيد عبد الحفيظ في حديثه على أن مسؤولي النادي الأهلي يعملون جاهدين في الوقت الحالي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل حسم ملف قيد كهربا في قائمة الفريق الأهلاوي قبل المواجهة المقبلة أمام فريق اف سي مصر.

يُذكر أن بطاقة كهربا الدولية قد تأخرت في الوصول إلى النادي الأهلي مع مطلع العام الحالي 2020، بسبب عطلة أعياد الميلاد للإتحاد البرتغالي لكرة القدم، وبعد وصولها في صباح يوم أمس الجمعة لم يتمكن الأهلي أيضاً من قيد لاعبه، بسبب العطلة الرسمية لاتحاد الكرة المصري على أمل أن يتم حسم ذلك الملف في الساعات القادمة.

وانتظم كهربا في التدريبات الجماعية للشياطين الحمر طيلة الأيام الماضية، حتى يكون جاهزاً للمشاركة في كافة مباريات الأهلي فور قيده في قائمة الموسم سواء المحلية أو حتى القارية، علماً بأن كهربا يُعد الصفقة الوحيدة التي أبرمها مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب في الميركاتو الشتوي الحالي حتى الآن.

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