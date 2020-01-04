الأهلي يقترب من الانسحاب من صفقة النيجيري إليكي بسبب الخلاف مع لوزيرن

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن مجلس إدارة القلعة الحمراء بات على مشارف الانسحاب بصفة نهائية من المفاوضات مع نادي لوزيرن السويسري، بالرغم من رغبته في التعاقد مع المهاجم النيجيري إليكي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يعلم مدى أهمية حسم هذه الصفقة، وخاصة وأنها تأتي بناءً على رغبة كبيرة من طرف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

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وأشار أيضاً إلى أن النادي الأهلي سبق له وأن حصل على موافقة اللاعب نفسه، نظراً إلى قوة العلاقة التي تجمع بينه وبين رينيه فايلر في فترة سابقة، حيث سبق وأن أشرف المدرب السويسري على تدريب فريق لوزيرن في مرحلة سابقة خلال مسيرته التدريبية.

وشدد المصدر على أن المشكلة تكمن في الخلاف الكبير مع إدارة نادي لوزيرن، بسبب المطالب المادية المُبالغ فيها من طرف النادي السويسري من أجل التخلي عن المهاجم النيجيري، إضافة إلى بعض المطالب الأخرى غير الواضحة في بنود العقد بين الطرفين.

وأضاف أيضاً أن الأهلي لا يزال لم ينسحب بعد من المفاوضات مع نادي لوزيرن حتى الآن، إلا أنه سوف يفعل ذلك في حالة صمم النادي السويسري على مطالبه المالية، علماً بأن المدير الرياضي لنادي لوزيرن أكد يوم أمس الجمعة أن النيجيري إليكي مستمر مع النادي حتى نهاية الموسم الجاري على أقل تقدير.

ومن المرجح أن ينقل الأهلي تركيزه على مهاجم آخر في الميركاتو الشتوي الحالي، بعدما وضع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي اسم أكثر من لاعب في مركز المهاجم الصريح، على أمل أن يتم التعاقد مع واحد منهم قبل نهاية شهر يناير الجاري، من أجل تدعيم خط الهجوم للشياطين الحمر لضمان المنافسة على كافة الألقاب المختلفة سواء محلياً أو خاصة على الصعيد القاري.

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