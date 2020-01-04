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يترقب عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، والتي من المقرر إقامتها بداية من يوم غداً الأحد وحتى يوم الأربعاء القادم.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، وفي مقدمتها مباراة الأهلي مع ضيفه اف سي مصر، إضافة إلى مباراة الزمالك مع مضيفه طنطا.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

المقاولون العرب / مصر المقاصة، الأحد 5 يناير 2020، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

طنطا / الزمالك، الساعة الخامسة مساءً.

الأهلي / اف سي مصر، الساعة السابعة والنصف مساءً.

أسوان / الجونة، الثلاثاء 7 يناير 2020، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

بيراميدز / الإسماعيلي، الساعة الخامسة مساءً.

الإنتاج الحربي / المصري البورسعيدي، الساعة الخامسة مساءً.

طلائع الجيش / حرس الحدود، الأربعاء 8 يناير 2020، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

سموحة / وادي دجلة، الساعة الخامسة مساءً.

إنبي / الاتحاد السكندري، الساعة السابعة والنصف مساءً.

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