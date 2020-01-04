اتحاد الكرة ينفي رسمياً إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

Advertisements

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً كل الأنباء الواردة في الساعات الماضية، وذلك بخصوص قيام لجنة الحكام بإيقاف الحكم طارق سامي بعد الأخطاء التي ارتكبها أثناء إدارته لمباراة الزمالك وأسوان في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التالي:

Advertisements

الغندور ينفي إيقاف طارق سامي، أكد الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بإيقاف الحكم طارق سامي أو أي حكم آخر، مشيراً إلى أن أي عقوبات على الحكام إن وجدت لا يتم الإعلان عنها وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الشأن.

يُذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك كان قد طلب رسمياً بعد مباراته الماضية مع فريق أسوان ضرورة الاستعانة بحكام أجانب في جميع مبارياته القادمة على المستوى المحلي، بسبب كثرة الأخطاء التحكيمية من طرف الحكام المصريين منذ انطلاقة الموسم الحالي.

إقرأ أيضاً: مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020