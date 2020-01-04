موعد مباراة الأهلي واف سي مصر في الدوري المصري الأحد 5/1/2020

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موعد مباراة الأهلي واف سي مصر، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق اف سي مصر في مساء يوم الأحد الموافق 5 يناير 2020 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم وليد سليمان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي واف سي مصر، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واف سي مصر.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي واف سي مصر، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي واف سي مصر قبل هذه المباراة بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي واف سي مصر

موعد مباراة الأهلي واف سي مصر، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق اف سي مصر في مساء يوم الأحد الموافق 5 يناير 2020 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الأهلي واف سي مصر تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي واف سي مصر والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي واف سي مصر، ستكون مباراة الأهلي واف سي مصر منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي واف سي مصر منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، بينما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي واف سي مصر

موعد مباراة الأهلي واف سي مصر، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق اف سي مصر في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة ترتيب الدوري العام من أجل حسم ملف الصراع على اللقب في وقت مبكر للغاية.

ويُقدم فريق الأهلي منذ انطلاقة الموسم الحالي مستويات أكثر من رائعة على مستوى جميع المسابقات، وبالتالي ساهم ذلك في نجاحه في تحقيق العديد من الانتصارات المتتالية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن المارد الأحمر لم يتذوق طعم الهزيمة الموسم الجاري سوى في مرة وحيدة فقط لا غير.

ويعلم فريق الشياطين الحمر أن المشوار لا يزال طويلاً من أجل الحديث عن حسم الألقاب، نظراً إلى تبقي العديد من المباريات أمامه في الأشهر القادمة سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز أو حتى في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويبقى الهاجس الأكبر بالنسبة إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي هو عامل ضغط المباريات الهائل على اللاعبين، مما قد يتسبب بدوره في تعرض أي لاعب إلى الإصابة مثلما كان الحال تماماً طيلة الأسابيع الماضية، على أمل ألا يؤثر ذلك العامل السلبي على مستقبل الأهلي في الأشهر الحاسمة القادمة.

على الجانب المقابل، يطمح فريق اف سي مصر المتواضع لمحاولة إيقاف سلسلة انتصارات الأهلي، حتى وإن اقتصر الأمر على فرض نتيجة التعادل عليه على أقل تقدير من أجل الخروج بنقطة واحدة من المباراة أفضل من الخروج خالي الوفاض في نهاية المطاف.

ويأمل فريق اف سي مصر في تجنب الهزيمة بأي طريقة في هذه المباراة الصعبة أمام حامل اللقب ونادي القرن، حتى يتمكن من الابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط التي لا يفصله عنها سوى نقطتين فقط لا غير في الوقت الحالي، على أمل ألا يعود من جديد إلى دوري القسم الثاني في نهاية الموسم الجاري.

وإليكم الآن نتائج فريق الأهلي في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الأهلي 0/1 حرس الحدود، الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي 1/0 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 0/4 الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 0/2 بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي، دوري أبطال إفريقيا.

مصر المقاصة 2/0 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق اف سي مصر في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية في مسابقة الدوري المصري الممتاز:

حرس الحدود 0/0 اف سي مصر.

اف سي مصر 1/0 الإسماعيلي.

الاتحاد السكندري 1/2 اف سي مصر.

اف سي مصر 2/2 مصر المقاصة.

اف سي مصر 1/2 طنطا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من الأهلي واف سي مصر في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 حتى الآن:

الأهلي، المركز الأول، يمتلك في رصيده 27 نقطة من 9 مباريات.

اف سي مصر، المركز الثالث عشر، يمتلك في رصيده 11 نقطة من 11 مباراة.

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