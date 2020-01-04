كهربا على رأس قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة اف سي مصر

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق اف سي مصر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعرفت قائمة الأهلي لأول مرة تواجد النجم محمود عبد المنعم كهربا بعد التعاقد معه رسمياً في شهر ديسمبر الماضي من العام 2019، على أمل أن يتم قيده من طرف الاتحاد المصري لكرة القدم قبل موعد انطلاقة المباراة المقبلة بوقت كافي.

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وغاب عن صفوف الفريق الأهلاوي العديد من الأسماء بداعي الإصابة، حيث تمثلت هذه الغيابات على النحو التالي:

حسين الشحات / رمضان صبحي / سعد الدين سمير / شريف إكرامي / محمود وحيد / حمدي فتحي / محمد محمود.

وإليكم الآن قائمة الأهلي الحاضرة في المباراة القادمة أمام فريق اف سي مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / مصطفى شوبير / علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف / رامي ربيعة / ياسر إبراهيم / محمود متولي / محمد هاني / أحمد فتحي / علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية / حسام عاشور / محمد مجدي قفشة / أليو ديانج / أحمد الشيخ / وليد سليمان / محمود عبد المنعم كهربا / جونيور أجايي / جيرالدو.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن.

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