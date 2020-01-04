الأهلي يؤكد وصول بطاقة كهربا الدولية وقيده من طرف اتحاد الكرة قبل مباراة اف سي مصر

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حسم النادي الأهلي كل الجدل القائم في الساعات الماضية، وذلك بخصوص البطاقة الدولية للنجم محمود عبد المنعم كهربا ومدى إمكانية مشاركته في المباراة القادمة أمام فريق اف سي مصر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت أن بطاقة كهربا الدولية قد وصلت أخيراً، بعدما قام الاتحاد المصري لكرة القدم بقيد اللاعب في قائمة المارد الأحمر الموسم الحالي.

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وأشار أيضاً إلى أن محمود عبد المنعم كهربا لم يعد تواجده في قائمة مباراة الأهلي واف سي مصر شكلياً مثلما كان متوقعاً، بل أصبح الجهاز الفني بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر قادراً على الاعتماد على خدماته وفقاً لمجريات اللقاء.

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