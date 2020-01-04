الأهلي يُعلن ارتداء كهربا للقميص رقم 26 بعد قيده رسمياً بدلاً من سعد سمير

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كشف النادي الأهلي بصفة رسمية مساء اليوم السبت عن رقم القميص الخاص الذي سوف يرتديه النجم محمود عبد المنعم كهربا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المرحلة القادمة، بعدما تم اليوم قيده بشكل رسمي من طرف الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد الأهلي عبر موقعه الرسمي أن محمود عبد المنعم كهربا سوف يرتدي القميص رقم 26 مع المارد الأحمر في المرحلة القادمة، على أن يتواجد مع زملائه في اللقاء القادم أمام فريق اف سي مصر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي قد ضم كهربا إلى قائمة المارد الأحمر في الساعات القليلة الماضية، على أن يبقى قرار مشاركته في المباراة أمام اف سي مصر بصفة أساسية من عدمها بيد الجهاز الفني وحسب مجريات المباراة.

على صعيد متصل، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن كهربا تم قيده في قائمة الأهلي المحلية بدلاً من النجم سعد الدين سمير الذي تأكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي بداعي الإصابة.

وأشار أيضاً إلى أن المدافع سعد الدين سمير يُعاني من الإصابة بقطع في وتر أكيلس، وبالتالي لن يتمكن من المشاركة في أي مباراة لمدة 8 أشهر قادمة تقريباً، مما جعل فايلر يستقر دون تفكير على إخراجه من القائمة وإدخال كهربا بدلاً منه.

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