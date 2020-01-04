صالح جمعة يستقر على الاحتراف في الخليج ل6 أشهر ويرفض الزمالك وبيراميدز

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد استقر على الرحيل عن جدران القلعة الحمراء على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، بعدما خرج تماماً من حسابات الجهاز الفني بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر.

وأكد المصدر أن صالح جمعة عقد اليوم السبت جلسة خاصة مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على هامش المران الجماعي على ملعب مختار التتش، استعداداً للمباراة القادمة أمام فريق اف سي مصر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وأشار أيضاً إلى صالح طلب من سيد عبد الحفيظ ضرورة السماح له بالتعاقد مع إحدى أندية الخليج العربي في الميركاتو الشتوي الحالي، حتى وإن اقتصر الأمر على إعارته لمدة 6 أشهر فقط لا غير أي حتى نهاية الموسم الجاري.

وشدد المصدر على قيام الكابتن سيد عبد الحفيظ بالموافقة على طلب اللاعب في ظل عدم حاجة الفريق الأهلاوي إلى خدماته في الأشهر القادمة، ولكن بشرط أن يتم إعارته فقط وليس بيعه مهما كان الثمن، على أن يتم حسم ذلك الملف بشكل رسمي في الأيام القادمة خلال شهر يناير الجاري.

وأضاف أيضاً أن صالح جمعة وصلت له العديد من العروض من طرف أندية الدوري المصري الممتاز في الآونة الأخيرة، وفي مقدمتها كلاً من نادي الزمالك إضافة إلى نادي بيراميدز، إلا أن اللاعب ليس لديه أي رغبة تماماً في اللعب لأي نادي داخل مصر سوى النادي الأهلي، مما جعله يختار خوض تجربة الاحتراف الخارجي مرة أخرى حتى يتمكن من استعادة مستواه مع انطلاقة الموسم القادم.

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