رئيس الزمالك: الأهلي يفوز بالتحكيم واجتماع 200 نادي الثلاثاء القادم لعزل اللجنة الخماسية

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واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجومه العنيف على اللجنة الخماسية المؤقتة التي تُدير شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، كما هاجم أيضاً على وجه التحديد الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام.

وأكد رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات له في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، أن فريق الأهلي يحصل على المساعدة من طرف الحكام في جميع مبارياته المحلية، بالرغم من عدم حاجته تماماً إلى هذه المساعدة.

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وأشار أيضاً إلى أن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، بل إن الحكام يعملون أيضاً على تعطيل جميع منافسي الأهلي في الموسم الحالي، ولعل أبرز دليل على ذلك هي الأخطاء التحكيمية التي تم ارتكابها بحق نادي الاتحاد السكندري في مباراته الماضية، حتى لا يستطيع الفوز في المباراة وبالتالي لا يُنافس المارد الأحمر على لقب الدوري العام.

وشدد رئيس الزمالك في حديثه على أنه قام بتقديم بلاغ إلى النائب العام بحق الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري، بسبب الإساءة التي وجهها إلى نادي الزمالك بصفة عامة ورئيس النادي بصفة خاصة.

وأوضح أن جميع قرارات جمال الغندور الهدف منها هو الانتقام من نادي الزمالك، من خلال تعيين الحكام طارق سامي وجهاد جريشة ومحمد الصباحي لإدارة مباريات الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الماضية، بالرغم من اعتراض مجلس إدارة النادي على هذه الأسماء.

وفي ختام تصريحاته، أضاف رئيس الزمالك أن حوالي 200 نادي مصر سوف يعقدون جمعية عمومية غير عادية في مقر القلعة البيضاء يوم الثلاثاء القادم، من أجل عزل اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني.

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