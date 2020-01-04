سعد سمير يدعم الأهلي رغم استبعاده من القائمة المحلية

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حرص النجم سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على دعم ناديه، بالرغم من قرار استبعاده اليوم السبت من قائمة الأهلي المحلية من أجل ضم النجم محمود عبد المنعم كهربا بدلاً منه.

وكان سعد الدين سمير قد تعرض إلى الإصابة بقطع في وتر أكيلس في الأيام الماضية، وبالتالي تأكد غيابه عن الملاعب لمدة 8 أشهر كاملة أي حتى نهاية الموسم الحالي، وخاصة بعدما أجرى عملية جراحية ناجحة مؤخراً في دولة ألمانيا.

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وبناءً على ذلك، بات تواجد سعد سمير في قائمة الأهلي الموسم الحالي غير مفيد له على الإطلاق، نظراً لكونه لن يتمكن من خوض أي مباراة أخرى مع المارد الأحمر، لذا تم قيد محمود عبد المنعم كهربا بدلاً منه.

ومن جانبه، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي اليوم السبت، أنه قام بالتواصل هاتفياً مع المدافع المتواجد حالياً في ألمانيا قبل إعلان قرار استبعاده من القائمة.

وأشار أيضاً إلى أن سعد الدين سمير عبر عن دعمه الكامل لفريق الأهلي في المرحلة القادمة، كما شدد على أن علاقته بالنادي الأهلي أكبر من مجرد عقد بينهما أو حتى تواجد اسمه في قائمة الموسم.

وأضاف سيد عبد الحفيظ أن سعد سمير لا يشغل باله في الوقت الحالي سوى بزملائه في الفريق الأهلاوي، حيث أكد أن أهم شيء هو نجاح فريقه في التتويج بجميع الألقاب التي يُنافس عليها الموسم الحالي سواء محلياً أو حتى قارياً.

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