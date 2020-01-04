موعد مباراة الزمالك وطنطا في الدوري المصري الممتاز الأحد 5/1/2020

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موعد مباراة الزمالك وطنطا، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق طنطا في مساء يوم الأحد الموافق 5 يناير 2020 على ملعب غزل المحلة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق النجم الشاب يوسف أوباما، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وطنطا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطنطا.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وطنطا، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الزمالك وطنطا قبل هذه المباراة بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطنطا

موعد مباراة الزمالك وطنطا، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق طنطا في مساء يوم الأحد الموافق 5 يناير 2020 على ملعب غزل المحلة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الزمالك وطنطا تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وطنطا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وطنطا، ستكون مباراة الزمالك وطنطا منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وطنطا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك وطنطا

موعد مباراة الزمالك وطنطا، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته القادمة أمام مضيفه فريق طنطا في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الارتقاء على مستوى ترتيب المسابقة للعودة مجدداً حتى يُنافس على اللقب رفقة غريمه التقليدي فريق الأهلي.

وعاد فريق الزمالك من جديد إلى المسار الصحيح في الأيام القليلة الماضية، بعدما فاز على حساب فريق أسوان بثنائية نظيفة على الصعيد المحلي، إضافة إلى عودته بنقطة التعادل من أمام مضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويعلم الفارس الأبيض جيداً أنه لا يوجد أمامه أي مجال تماماً للتعثر في أي مباراة محلية في المرحلة القادمة، ولا يقتصر الأمر فقط على إمكانية فقدان حظوظه في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز مع الأهلي، وإنما قد يصل الأمر إلى فقدان حظوظه أيضاً في التأهل إلى المسابقات القارية في الموسم القادم.

على الجانب المقابل، تبدو هذه المباراة في غاية الأهمية بالنسبة إلى فريق طنطا المتعثر بشكل واضح طيلة الموسم الحالي، وبالرغم من ذلك إلا أن فريق طنطا لا يزال خارج منطقة الهبوط في الوقت الراهن، حيث تفصله نقطة واحدة فقط لا غير عن أولى مراكز الهبوط التي يتواجد بها فريق مصر المقاصة.

ويُدرك فريق طنطا أن الخروج بنتيجة الفوز من أمام فريق الزمالك سيكون أمراً مستحيلاً، نظراً إلى فارق الإمكانيات الشاسع ما بين الطرفين على كافة المستويات، إلا أن فرض النتيجة التعادل وحصد نقطة واحدة في نهاية المطاف يبدو أمراً وارداً بنسبة كبيرة، وخاصة وأن فريق طنطا سوف يخوض المباراة على أرضه.

وإليكم الآن نتائج فريق الزمالك في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

طلائع الجيش 2/3 الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 0/0 سموحة، الدوري المصري الممتاز.

الإنتاج الحربي 0/0 الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

زيسكو يونايتد الزامبي 0/0 الزمالك، دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك 0/2 أسوان، الدوري المصري الممتاز.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق طنطا في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية في مسابقة الدوري المصري الممتاز:

الاتحاد السكندري 0/0 طنطا.

طنطا 1/0 الإنتاج الحربي.

مصر المقاصة 1/1 طنطا.

طنطا 2/2 أسوان.

اف سي مصر 1/2 طنطا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من الزمالك وطنطا في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 حتى الآن:

الزمالك، المركز الرابع، يمتلك في رصيده 18 نقطة من 10 مباريات.

طنطا، المركز الخامس عشر، يمتلك في رصيده 10 نقاط من 11 مباراة.

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