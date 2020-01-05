تشكيل الأهلي المتوقع الليلة أمام اف سي مصر في الدوري المصري الممتاز

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يشهد ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2020 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق اف سي مصر، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

تنطلق مباراة الأهلي واف سي مصر تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الأهلي واف سي مصر منقولة بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، فيما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي واف سي مصر منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق اف سي مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية / أليو ديانج / أحمد الشيخ / محمد مجدي قفشة / وليد سليمان.\

خط الهجوم: جونيور أجايي.

المدير الفني: السويسري رينيه فايلر.

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