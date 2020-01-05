أوباما يقود تشكيل الزمالك المتوقع الليلة أمام طنطا في الدوري المصري الممتاز

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يشهد ملعب غزل المحلة مساء اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2020 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق طنطا ضيفه فريق الزمالك، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

تنطلق مباراة الزمالك وطنطا تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الزمالك وطنطا منقولة بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وطنطا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق طنطا:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد عيد / محمد عبد السلام / محمد عبد الغني / عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن / إمام عاشور / محمد أوناجم / يوسف أوباما / أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بنشرقي.

المدير الفني: الفرنسي باتريس كارتيرون.

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