الهلال السوداني ينفي رغبته في ضم صالح جمعة من الأهلي يناير الجاري

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حسم نادي الهلال السوداني كل الجدل القائم في الساعات الماضية، وذلك بخصوص إمكانية تعاقده مع اللاعب صالح جمعة متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأكد الكابتن حمادة صدقي المدير الفني لفريق الهلال خلال تصريحات إذاعية له في صباح اليوم الأحد، أن كل هذه الأنباء الواردة في مختلف وسائل الإعلام المصرية حول رغبة النادي السوداني في ضم صالح جمعة، هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أن صالح جمعة يُعد من اللاعبين المميزين للغاية من الناحية الفنية، مؤكداً في الوقت ذاته أن العديد من الأندية تطمح في الظفر بخدماته في الميركاتو الشتوي الحالي.

وشدد حمادة صدقي في حديثه على أن نادي الهلال السوداني لا يُعتبر من تلك الأندية الطامحة في ضم صالح جمعة خلال شهر يناير الجاري، مشيراً إلى أن إدارة ناديه تعمل حالياً على التعاقد مع لاعبين من مسابقة الدوري السوداني.

وأضاف أيضاً أن النادي سوف يتعاقد مع لاعب أخر إفريقي من خارج مسابقة الدوري السوداني، حتى يكون الفريق جاهزاً للتحديات الصعبة القادمة على كافة المستويات، وخاصة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد اشتعال المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وعن مواجهة فريق الأهلي في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في النسخة الحالية من دوري الأبطال، أوضح حمادة صدقي أنه يتمنى أن يكون فريقه قد حسم ملف التأهل إلى الدور القادم قبل موعد هذه المباراة، نظراً لأن الفوز على المارد الأحمر لن يكون سهلاً على الإطلاق بالرغم من إقامة اللقاء على أرض دولة السودان.

يُذكر أن الصراع في هذه المجموعة بات مشتعلاً للغاية بعد مرور أول 3 جولات من دور المجموعات، حيث تمتلك 3 أندية 6 نقاط في رصيدها حتى الآن، والتي تتمثل في كلاً من الأهلي إضافة إلى الهلال وأيضاً النجم الساحلي التونسي.

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