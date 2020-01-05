مواعيد مباريات اليوم الأحد 5/1/2020 .. ليفربول وإيفرتون والأهلي ضد اف سي مصر

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المهمة والمثيرة اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2020 على مستوى مختلف المسابقات العالمية، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الأحد 5/1/2020 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الأحد العديد من المباريات في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، وفي مقدمتها مباراة ليفربول مع ضيفه وجاره فريق إيفرتون، إضافة إلى بعض مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، وفي مقدمتها مباراة الأهلي حامل اللقب مع ضيفه اف سي مصر.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الأحد 5/1/2020 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

غرناطة / ريال مايوركا، الدوري الاسباني، الجولة التاسعة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق باسم الزير، الساعة الواحدة ظهراً.

ريال سوسيداد / فياريال، الدوري الاسباني، الجولة التاسعة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة الثالثة عصراً.

بريشيا / لاتسيو، الدوري الإيطالي، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

روما / تورينو، الدوري الإيطالي، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

المقاولون العرب / مصر المقاصة، الدوري المصري الممتاز، الجولة الثانية عشر، قناة أون سبورت HD1، المعلق محمد الغياتي، قناة تايم سبورت HD، المعلق محمد أبوالعلا، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

طنطا / الزمالك، الدوري المصري الممتاز، الجولة الثانية عشر، قناة أون سبورت HD1، المعلق مؤمن حسن، قناة تايم سبورت HD، المعلق أيمن الكاشف، الساعة الخامسة مساءً.

الأهلي / اف سي مصر، الدوري المصري الممتاز، الجولة الثانية عشر، قناة أون سبورت HD1، المعلق حاتم بطيشة، قناة تايم سبورت HD، المعلق محمد الكواليني، الساعة السابعة والنصف مساءً.

مونليِري / باريس سان جيرمان، كأس فرنسا، دور ال64، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة 21:55 مساءً.

ميدلزبره / توتنهام هوتسبير، كأس الاتحاد الإنجليزي، الدور الثالث، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق أحمد البلوشي، الساعة الرابعة عصراً.

تشيلسي / نوتنغهام فورست، كأس الاتحاد الإنجليزي، الدور الثالث، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق أحمد فؤاد، الساعة الرابعة عصراً.

ليفربول / إيفرتون، كأس الاتحاد الإنجليزي، الدور الثالث، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، الساعة السادسة مساءً.

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