الأهلي: اتحاد الكرة يفتعل أزمة جديدة لحرمان كهربا من المشاركة رغم قيده !

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أوضح مصدر مقرب من الأهلي أن الاتحاد المصري لكرة القدم يُحاول أن يفتعل أزمة جديدة في الساعات الماضية، من أجل حرمان النجم محمود عبد المنعم كهربا من المشاركة مع المارد الأحمر انطلاقاً من مباراة الليلة أمام فريق اف سي مصر، بالرغم من وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب وقيده بشكل رسمي.

وأكد المصدر أن الاتحاد المصري يُطالب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بضرورة تسديد الديون المستحقة عليه في المقام الأول، حتى يتمكن محمود عبد المنعم كهربا من المشاركة في المباريات بصورة طبيعية.

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وأشار أيضاً إلى أن اتحاد الكرة هدد النادي الأهلي بإيقاف كهربا حتى يتم حل أزمة الديون بصفة رسمية، وخاصة بعدما حذر الاتحاد جميع الأندية من التعاقد مع أي لاعب جديد قبل تسديد الديون المستحقة عليها في خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وشدد المصدر على أن اللجنة المالية بالنادي الأهلي قد عقدت جلسة مطولة مع الاتحاد المصري في الساعات الماضية، من أجل حل الأزمة بشكل ودي ونهائي قبل مباراة الأهلي الليلة أمام فريق اف سي مصر.

وأضاف أيضاً أن اتحاد الكرة مصمم على الحصول على نسبة 15% من قيمة حقوق البث التلفزيوني عن إجمالي قيمة عقد الرعاية، إلا أن النادي الأهلي لا يرغب في دفع سوى نفس النسبة ولكن من حقوق البث التلفزيوني فقط لا غير.

وتأمل جماهير القلعة الحمراء في حل الأزمة في الساعات القليلة القادمة، حتى يتمكن محمود عبد المنعم كهربا من الظهور لأول مرة مع الفريق الأهلاوي على أرض الملعب الليلة أمام فريق اف سي مصر في إطار مسابقة الدوري العام.

يُذكر أن قيد كهربا في قائمة الأهلي المحلية كان قد تأخر طيلة الأيام الماضية، بسبب عدم وصول البطاقة الدولية الخاصة به من طرف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، إلا أن الأخير قام بإرسالها أخيراً ثم وجد النادي الأهلي نفسه أمام أزمة جديدة مع اتحاد الكرة المحلي هذه المرة.

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