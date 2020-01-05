محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع الليلة أمام إيفرتون في كأس إنجلترا

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يشهد ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول مساء اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2020 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول ضيفه وجاره فريق إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، ضمن مباريات الدور الثالث في إطار مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2019 / 2020.

تنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة ليفربول وإيفرتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل ليفربول المتوقع الليلة أمام ضيفه وجاره فريق إيفرتون:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / جيمس ميلنر.

خط الوسط: جوردان هندرسون / أدم لالانا / شيردان شاكيري.

خط الهجوم: محمد صلاح / ديفوك أوريجي / ساديو ماني.

المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

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