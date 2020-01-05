موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بمشاركة “محمد صلاح” اليوم الأحد 5/1/2020

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موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه وجاره فريق إيفرتون في ديربي الميرسيسايد مساء اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2020 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الدور الثالث في إطار مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة إلى عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول وإيفرتون قبل مباراة الليلة المنتظرة بينهما في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه وجاره فريق إيفرتون في ديربي الميرسيسايد مساء اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2020 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الدور الثالث في إطار مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، ستكون مباراة ليفربول وإيفرتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وإيفرتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وإيفرتون

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المنتظرة الليلة أمام ضيفه وجاره فريق إيفرتون في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل حجز مقعده في الدور الرابع من عمر المسابقة.

ويُدرك فريق ليفربول جيداً أن أهم شيء في الموسم الحالي هو ضرورة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في المقام الأول، إلا أن ذلك لا يمنعه على الإطلاق من المنافسة أيضاً على لقب كأس إنجلترا، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا الذي فاز به في الموسم الماضي.

ولن تكون مهمة فريق الريدز سهلة تماماً هذه المرة أمام فريق التوفيز بعكس ما كان عليه الوضع قبل أسابيع قليلة من الآن، وذلك حينما التقى الطرفان على مستوى البريميرليج وحقق ليفربول وقتها فوزاً كاسحاً بخمسة أهداف مقابل هدفين، مما كان سبباً رئيسياً في الإطاحة برأس المدرب البرتغالي ماركو سيلفا من منصب المدير الفني لفريق إيفرتون.

ويبدو الوضع مغايراً تماماً هذه المرة بعد وصول المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، حيث أثبت الأخير قدرته على التفوق على ليفربول في أكثر من مناسبة في آخر عامين على التوالي مع فريقه السابق نابولي الإيطالي، على أمل أن ينقل هذه العقلية الانتصارية الآن إلى لاعبي فريق إيفرتون.

وقدم كارلو أنشيلوتي بداية أكثر من رائعة مع فريق التوفيز من خلال فوزه في مباراتين مقابل الخسارة في لقاء وحيد على يد العملاق مانشستر سيتي، على أمل أن يعود فريق إيفرتون من جديد إلى المسار الصحيح انطلاقاً من مباراة الليلة الصعبة أمام أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب.

وإليكم الآن نتائج فريق ليفربول في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

مونتيري المكسيكي 2/1 ليفربول، نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ليفربول 0/1 فلامينغو البرازيلي، نهائي كأس العالم للأندية.

ليستر سيتي 4/0 ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 0/1 ولفرهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 0/2 شيفيلد يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق إيفرتون في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

إيفرتون 2/2 ليستر سيتي، وفاز الأخير بركلات الترجيح، ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

إيفرتون 0/0 آرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيفرتون 0/1 بيرنلي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

نيوكاسل يونايتد 2/1 إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 1/2 إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من ليفربول وإيفرتون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 حتى الآن:

ليفربول، المركز الأول، يمتلك في رصيده 58 نقطة من 20 مباراة.

إيفرتون، المركز الحادي عشر، يمتلك في رصيده 25 نقطة من 21 مباراة.

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