فحص طبي اليوم لحسم موقف إكرامي والشحات ووحيد من مباراة بلاتينيوم

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد طلب الحصول على تقرير طبي اليوم، وذلك بخصوص الحالة الصحية لكلاً من الثلاثي شريف إكرامي وحسين الشحات إضافة إلى محمود وحيد.

وأكد المصدر أن ذلك التقرير سوف يحسم موقف الثلاثي من المشاركة في المباراة القادمة أمام فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها في مطلع الأسبوع المقبل.

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وأشار أيضاً إلى أن الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي سوف يُخضع الثلاثي إلى فحص طبي جديد اليوم، من أجل معرفة نسبة شفائهم من الإصابة التي لحقت بكلاً منهم في الفترة الماضية.

وكان شريف إكرامي قد تعرض إلى إصابة على مستوى عضلة السمانة، فيما تعرض حسين الشحات إلى إصابة على مستوى العضلة الضامة، بينما تعرض محمود وحيد إلى إصابة بكدمة قوية على مستوى وجه القدم، مما جعل الثلاثي يغيب مؤخراً عن مباريات المارد الأحمر في الآونة الأخيرة.

على صعيد آخر، أشار الدكتور خالد محمود خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد أن النجم سعد الدين سمير بات في انتظار التقرير الطبي من طرف الجراح الألماني ماركوس، حتى يعرف موعد عودته إلى العاصمة المصرية القاهرة، إضافة إلى البرنامج العلاجي الذي سوف يسير عليه اللاعب في المرحلة القادمة.

وكان المدافع سعد سمير قد تعرض إلى إصابة مؤلمة للغاية في الأيام الماضية، والتي تمثلت في قطع في وتر أكيلس، وبالتالي تأكد غيابه عن الملاعب لمدة 8 أشهر تقريباً مع ضرورة إجرائه لعملية جراحية، والتي أجراها بنجاح بنجاح في الأيام القليلة الماضية في دولة ألمانيا.

ومن جانبه، واصل النجم رمضان صبحي تأدية المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي الخاص به، على أمل أن يعود قريباً من جديد إلى الملاعب بعدما كان قد تعرض إلى تمزق على مستوى العضلة الخلفية في الفترة الماضية.

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