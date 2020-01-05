مصادر تؤكد حل أزمة قيد كهربا بعد سداد الأهلي الديون المستحقة عليه لاتحاد الكرة

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كشفت مصادر مقربة من الاتحاد المصري لكرة القدم منذ قليل عن حل أزمة قيد النجم محمود عبد المنعم كهربا، بعدما قام بالنادي الأهلي بسداد جميع الديون المستحقة عليه لاتحاد الكرة.

وأكد المصدر أن مندوب اللجنة المالية بالنادي الأهلي تواجد في مقر الجبلاية اليوم الأحد، من أجل دفع جميع الديون المستحقة على النادي الأهلي لصالح الاتحاد المصري، حتى يتم حل أزمة قيد محمود عبد المنعم كهربا بصفة نهائية.

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وأشار أيضاً إلى أن الأهلي دفع مبلغ 8 مليون جنيه مصري إلى اتحاد الكرة، وبناءً على ذلك تم قيد كهربا بشكل رسمي في قائمة المارد الأحمر المحلية بعد أن كان مُهدداً بالإيقاف في حالة عدم دفع هذه الديون.

وشدد المصدر على أن اللاعب بات بإمكانه انطلاقاً من الليلة المشاركة مع الفريق الأهلاوي في المباريات بصورة طبيعية للغاية، علماً بأن بطاقة كهربا الدولية كانت قد وصلت يوم أمس السبت إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، إلا أن الديون المستحقة على النادي الأهلي كان السبب وراء تأخير قيد اللاعب طيلة الساعات الماضية.

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