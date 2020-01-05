صحيفة سويسرية .. محمد صلاح الأعلى أجراً في ليفربول براتب 210 مليون جنيه مصري سنوياً

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كشفت إحدى الصحف السويسرية عن تفاصيل الراتب السنوي الذي يحصل عليه كل نجم من نجوم فريق ليفربول الإنجليزي في الوقت الحالي، والذي قد يكون أحد الأسباب في تقديم اللاعبين لهذه المستويات الرائعة منذ الموسم الماضي وحتى الآن.

وأكدت صحيفة “Bluewin” السويسرية أن النجم المصري محمد صلاح يُعتبر أعلى اللاعبين أجراً في صفوف فريق ليفربول، حيث يصل راتبه السنوي إلى مبلغ 10 مليون و400 ألف جنيه إسترليني أي ما يُعادل حوالي مبلغ 210 مليون جنيه مصري.

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وأشارت أيضاً إلى أن باقي مثلث الرعب الأمامي يحصل بدوره على رواتب خرافية، حيث يصل راتب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى 9 مليون و360 ألف جنيه إسترليني، مما يجعله في المرتبة الثانية خلف فخر العرب محمد صلاح مباشرة، فيما يصل راتب النجم السنغالي ساديو ماني إلى 5 مليون و200 ألف جنيه إسترليني، مما يجعله في المرتبة العاشرة بين زملائه خلف العديد من الأسماء الأخرى.

وشددت الصحيفة على أن النجم الهولندي فيرجيل فان دايك صمام الأمان لخط دفاع فريق الريدز يصل راتبه إلى 9 مليون و360 ألف جنيه إسترليني، وبالتالي يتواجد في المرتبة الثالثة على لائحة المرتبات، بينما يجد النجم البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول نفسه في المرتبة الرابعة عشر، من خلال حصوله على راتب تصل قيمته إلى 4 مليون و680 ألف جنيه إسترليني.

وأضافت أيضاً أن هذه الرواتب من المتوقع أن تزداد لبعض النجوم في نهاية الموسم الحالي، وخاصة في حالة نجاح فريق الريدز في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1990.

يُذكر أن ليفربول يتربع حالياً على عرش صدارة ترتيب البريميرليج وحيداً دون أي شريك على الإطلاق، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنه يبتعد بفارق 13 نقطة كاملة عن أقرب مُلاحقيه وهو فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، إضافة إلى تبقي مباراة مؤجلة له مع فريق وست هام يونايتد سوف يخوضها نهاية شهر يناير الجاري في العاصمة لندن.

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