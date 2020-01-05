تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة طنطا الليلة في الدوري المصري الممتاز

Advertisements

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق طنطا في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الزمالك وطنطا في مساء اليوم الأحد على ملعب غزل المحلة، وذلك انطلاقاً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وتأتي مباراة الزمالك وطنطا ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وإليكم الآن تشكيل الزمالك الرسمي في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق طنطا:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد عيد / محمد عبد السلام / محمد عبد الغني / عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن / إسلام جابر / يوسف أوباما / محمد أوناجم / كريم بامبو.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويبحث الفارس الأبيض الليلة عن انتصاره الثاني على التوالي، بعد فوزه الماضي على حساب ضيفه فريق أسوان بهدفين مقابل لا شيء، على أمل أن تُساهم النقاط الكاملة في دخوله مجدداً ضمن دائرة المرشحين للمنافسة على لقب الدوري العام الموسم الجاري.

ويفتقد فريق الزمالك خدمات العديد من نجومه على مستوى جميع الخطوط في مباراة الليلة، وذلك سواء بسبب الإصابات أو حتى بسبب الإيقاف، مما أجبر باتريس كارتيرون على إجراء العديد من التعديلات على تشكيلته الأساسية.

إقرأ أيضاً: صحيفة سويسرية .. محمد صلاح الأعلى أجراً في ليفربول براتب 210 مليون جنيه مصري سنوياً