الأهلي ينفي دخوله في مفاوضات مع أهلي جدة لضم عمر السومة

Advertisements

حسم النادي الأهلي كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص دخوله في مفاوضات رسمية أو حتى شفهية مع نادي أهلي جدة السعودي، من أجل التعاقد مع النجم السوري عمر السومة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن كل هذه الأنباء الواردة بخصوص رغبة الأهلي في ضم المهاجم السوري عمر السومة في الميركاتو الشتوي الحالي، هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن لجنة التعاقدات لم تقم بالتفاوض مع إدارة النادي السعودي أو حتى مع اللاعب نفسه في الفترة الماضية بعكس ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام، مؤكداً في الوقت ذاته أن اسم عمر السومة لم يتم طرحه من الأساس على طاولة مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وشدد أمير توفيق في حديثه على أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر سبق وأن أخطر إدارة النادي الأهلي بكافة الأسماء التي يطمح في الظفر بخدمات أي منها خلال شهر يناير الجاري، على أن يتم الكشف رسمياً عن هذه الأسماء في حالة تم التعاقد معها بصفة رسمية في الأيام القادمة.

يُذكر أن مسؤولي النادي الأهلي سبق وأن أكدوا في أكثر من مناسبة سابقة أن رينيه فايلر يرغب في التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز المهاجم الصريح، مما جعل وسائل الإعلام وحتى العربية تتكهن بالعديد من الأسماء طيلة الأسابيع الماضية.

ولعل أبرز تلك الأسماء قد تمثل في النيجيري إليكي مهاجم نادي لوزيرن السويسري، إضافة إلى الكاميروني تاوامبا مهاجم نادي التعاون السعودي، وأيضاً التونسي ياسين الشماخي مهاجم نادي الإفريقي التونسي.

ولم يُعلن النادي الأهلي سوى عن إتمام صفقة وحيدة فقط لا غير في الميركاتو الشتوي الحالي، من خلال ضم النجم محمود عبد المنعم كهربا في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ الأخير عقده بالتراضي مع ناديه السابق ديسبورتيفو البرتغالي شهر ديسمبر الماضي.

إقرأ أيضاً: تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة طنطا الليلة في الدوري المصري الممتاز