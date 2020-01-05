تشكيل ليفربول الرسمي الليلة أمام إيفرتون في كأس إنجلترا .. محمد صلاح خارج القائمة

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كشف الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة ديربي الميرسيسايد الليلة أمام ضيفه وجاره فريق إيفرتون في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتُقام مباراة ليفربول وإيفرتون الليلة على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك انطلاقاً من الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة ليفربول وإيفرتون ضمن مباريات الدور الثالث في إطار مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2019 / 2020.

وإليكم الآن تشكيل ليفربول الرسمي في مباراة الديربي الليلة أمام ضيفه فريق إيفرتون:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: جيمس ميلنر / جو جوميز / فيليبس / ويليامز.

خط الوسط: جونز / أدم لالانا / شيريفيلا.

خط الهجوم: إليوت / ديفوك أوريجي / مينامينو.

وقام المدرب يورجن كلوب باستبعاد العديد من العناصر الأساسية من قائمة المباراة، وفي مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح إضافة إلى البرازيلي روبرتو فيرمينو وأيضاً الهولندي فيرجيل فان دايك، فيما تواجد النجم السنغالي ساديو ماني على مقاعد البدلاء.

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