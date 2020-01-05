الحضري يغيب عن حفل جوائز الكاف بسبب المعايشة في أوروبا

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حرص السد العالي عصام الحضري أسطورة كرة القدم المصرية سابقاً على تقديم اعتذاره اليوم إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسبب عدم قدرته على الحضور في حفل جوائز الأفضل بعد يومين من الآن في مدينة الغردقة، إضافة إلى المشاركة في مباراة الأساطير تحت سفح الأهرامات.

وقام عصام الحضري بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

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أتقدم باعتذاري للاتحاد الإفريقي لكرة القدم والقائمين على اختيار النجوم المشاركة في حفل توزيع جوائز أحسن لاعب في أفريقيا لعام 2019 المقام بمصر وأيضاً مباراة الأساطير عن عدم لحاقي بالحدث بعد اختيارهم لي، بسبب فترات المعايشة التي أقضيها حالياً خارج مصر، تمنياتي بالتوفيق.

يُذكر أن النجم المصري محمد صلاح يُنافس كلاً من النجم السنغالي ساديو ماني إضافة إلى النجم الجزائري رياض محرز، من أجل التتويج بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الماضي 2019.

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