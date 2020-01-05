فايلر يُعلن تشكيل الأهلي الرسمي قبل مواجهة اف سي مصر الليلة في الدوري المصري

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق اف سي مصر في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الأهلي واف سي مصر الليلة الأحد على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك انطلاقاً من الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة الأهلي واف سي مصر ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وإليكم الآن تشكيل الأهلي الرسمي في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق اف سي مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية / أليو ديانج / جيرالدو / محمد مجدي قفشة / جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويبحث المارد الأحمر مساء اليوم عن فوزه العاشر على التوالي في مسابقة الدوري العام في الموسم الجاري، من أجل مواصلة التربع على عرش صدارة الترتيب وحيداً دون أي شريك على الإطلاق وبعيداً عن جميع مُلاحقيه وفي مقدمتهم الغريم التقليدي فريق الزمالك.

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