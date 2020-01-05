الزمالك يقلب الطاولة على طنطا في مباراة مثيرة ويفوز عليه بثلاثية

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً مثيراً للغاية خارج أرضه مساء اليوم الأحد على حساب مضيفه فريق طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب غزل المحلة.

ونجح في تسجيل أهداف فريق الزمالك في اللقاء كلاً من عمر السعيد في الدقيقة 19، إضافة إلى المغربي محمد أوناجم في الدقيقة 87، وأيضاً اللاعب الناشئ أحمد سيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

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على الجانب المقابل، سجل أهداف فريق طنطا في المباراة اللاعب وليد عادل في الدقيقة 45 ثم الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

وجاءت مباراة الزمالك وطنطا ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وبناءً على هذه النتيجة، رفع فريق الزمالك رصيده إلى 21 نقطة ارتقى بها إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري العام مؤقتاً، فيما استقر رصيد فريق طنطا عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر في الترتيب.

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