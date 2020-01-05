ليفربول يتخطى عقبة إيفرتون في كأس إنجلترا وسط غياب صلاح وبقية النجوم

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تأهل فريق ليفربول إلى الدور الرابع في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب فوزه المثير على حساب ضيفه وجاره فريق إيفرتون بهدف وحيد مقابل لا شيء، وذلك في مباراة ديربي الميرسيسايد التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.

ونجح اللاعب الشاب جونز في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريقه ليفربول في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، فيما أضاع فريق إيفرتون العديد من الفرص الخطيرة طيلة مجريات الشوط الأول بفضل تألق الإسباني أدريان حارس مرمى فريق الريدز البديل.

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وتعمد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول إراحة العديد من عناصره الأساسية في لقاء الديربي، وفي مقدمتها النجم المصري محمد صلاح الذي تم استبعاده تماماً من قائمة المباراة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل غاب أيضاً عن مباراة الديربي كلاً من: أليسون بيكر / ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون / جوردان هندرسون / جورجينيو فينالدوم / روبرتو فيرمينو / شيردان شاكيري / ساديو ماني، من أجل ضمان جاهزية كلاً منهم في المرحلة القادمة لمواصلة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت مباراة ليفربول وإيفرتون ضمن مباريات الدور الثالث في إطار مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2019 / 2020، وبالتالي ضمن فريق الريدز بشبابه الصغار مقعده في الدور القادم من عمر المسابقة وسط خيبة أمل كبيرة من جانب عشاق نادي التوفيز وخاصة المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي.

يُذكر أن ليفربول تنتظره مباراة صعبة للغاية مطلع الأسبوع المقبل أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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