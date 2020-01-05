مدرب الزمالك ينتقد اتحاد الكرة بقوة بعد الفوز الصعب على طنطا

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حرص الكابتن سامي الشيشيني المدرب العام لنادي الزمالك على توجيه انتقادات قوية إلى لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بعد نجاح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تحقيق الانتصار بصعوبة على حساب مضيفه فريق طنطا.

وتمكن فريق الزمالك الليلة من العودة من ملعب غزل المحلة خارج أرضه بالنقاط الكاملة الثمينة، عقب فوزه الشاق في اللحظات الأخيرة على مضيفه فريق طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وأكد سامي الشيشيني خلال تصريحات له عبر إذاعة الشباب والرياضة بعد نهاية اللقاء، أن نظام مسابقة الدوري العام في الموسم الحالي لا يوفر مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والعدل بين جميع الأندية المتنافسة.

وأشار أيضاً إلى أنه ليس من الطبيعي أن يلعب فريق الزمالك مباراة كل 3 أيام أو يومين، وفي مقابل ذلك لا يخوض فريق آخر مثل طنطا على سبيل المثال سوى مباراة وحيدة كل أسبوع.

وشدد الشيشيني في حديثه على أن نادي الزمالك ليس مُذنباً لأنه يلعب في مسابقة دوري أبطال إفريقيا مثلما هو الحال بالنسبة إلى النادي الأهلي، مُطالباً في الوقت ذاته لجنة المسابقات بضرورة تعديل نظام المسابقة في الأشهر القادمة.

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