الأهلي يفقد خدمات أليو ديانج في مباراته القادمة بالدوري العام أمام طنطا بداعي الإيقاف

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تأكد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من فقدان خدمات نجمه المالي الشاب أليو ديانج في مباراته المحلية القادمة في مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب الإيقاف، والتي من المقرر أن تجمع بين الأهلي وطنطا.

وتلقى أليو ديانج بطاقة صفراء في المباراة التي تُجرى حالياً على ملعب القاهرة الدولي بين الأهلي وبين ضيفه فريق اف سي مصر في إطار مسابقة الدوري العام.

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وتُعد هذه البطاقة الصفراء هي الثالثة للاعب المالي الشاب في الموسم الحالي، حيث سبق له وأن حصل على البطاقة الأولى في مباراة الأهلي وبني سويف في مسابقة كأس مصر، كما حصل على بطاقة صفراء ثانية في مباراة الأهلي والإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبالتالي بات لديه 3 بطاقات صفراء مما يعني غيابه بصفة رسمية عن المباراة القادمة أمام فريق طنطا بحسب اللوائح والقوانين، فيما من المقرر أن يُشارك بصورة طبيعية في المباراة المقبلة أمام فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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