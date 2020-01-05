فايلر يُشرك كهربا كبديل في أول ظهور له مع الأهلي أمام اف سي مصر

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أشرك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النجم محمود عبد المنعم كهربا كبديل، وذلك في المباراة التي تُجرى حالياً بين الأهلي واف سي مصر على ملعب القاهرة الدولي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر رينيه فايلر إخراج المهاجم مروان محسن من أرض الملعب في الدقيقة 68، ليدفع بدلاً منه بالوافد الجديد محمود عبد المنعم كهربا في أول ظهور له بقميص المارد الأحمر.

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وتُعتبر هذه المباراة هي الأولى التي يتواجد فيها كهربا ضمن قائمة الأهلي خلال الموسم الحالي، علماً بأن التعاقد معه قد تم في الميركاتو الشتوي الحالي في صفقة انتقال حر بعدما فسخ عقده بالتراضي مع نادي ديسبورتيفو البرتغالي.

يُذكر أن فريق الشياطين الحمر متقدم حالياً في النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام فريق اف سي مصر المتواضع.

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