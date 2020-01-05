الأهلي يتخطى اف سي مصر بثلاثية مُحققاً فوزه العاشر توالياً في الدوري المصري

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عروضه القوية، عقب فوزه السهل على حساب ضيفه المتواضع فريق اف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

ونجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي في اللقاء كلاً من النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة 23، إضافة إلى المهاجم مروان محسن في الدقيقة 51 ثم الدقيقة 54.

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على الجانب المقابل، سجل اللاعب أحمد الشيخ الهدف الوحيد لمصلحة فريقه اف سي مصر في الدقيقة 57 بطريقة أكثر من رائعة عبر ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء فشل النجم محمد الشناوي في التصدي لها.

وجاءت مباراة الأهلي واف سي مصر ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وبناءً على هذه النتيجة، رفع فريق الأهلي رصيده إلى 30 نقطة مُعززاً موقعه في صدارة ترتيب الدوري العام بالعلامة الكاملة، من خلال فوزه في 10 مباريات على التوالي مع تبقي له مباراتين مؤجلتين أمام كلاً من فريق الزمالك إضافة إلى فريق المصري البورسعيدي.

ومن جانبه، استقر رصيد فريق اف سي مصر عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر في الترتيب، ليستمر بذلك تواجده بالقرب من منطقة الهبوط.

وشهدت مباراة الأهلي الليلة الظهور الأول للنجم الجديد محمود عبد المنعم كهربا، حيث اكتفى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر بإشراك اللاعب كبديل في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، على أن يحظى بفرصة المشاركة بصفة أساسية في المرحلة القادمة بدون أدنى شك.

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