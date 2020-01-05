مصادر تكشف احتمالية غياب محمد صلاح عن حفل جوائز الكاف بسبب ساديو ماني !

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كشفت مصادر مقربة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن احتمالية غياب النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي عن فعاليات حفل جوائز الكاف، والذي من المقرر إقامته في يوم الثلاثاء المقبل في مدينة الغردقة.

وأكدت المصادر أن فخر العرب محمد صلاح يرى أنه لا داعي بالنسبة له أن يقطع هذه المسافة من إنجلترا إلى مصر من أجل الاكتفاء بحضور فعاليات الحفل فقط، نظراً لأن زميله السنغالي ساديو ماني يُعد هو الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الماضي 2019.

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وأشارت أيضاً إلى أن صلاح يُفضل أن يبقى في مدينة ليفربول، حتى يواصل تدريباته مع فريق الريدز استعداداً للمباراة المنتظرة القادمة أمام فريق توتنهام هوتسبير مطلع الأسبوع المقبل في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشددت المصادر على أن الاتحاد الإفريقي سوف يعمل جاهداً في الساعات القادمة على إقناع الفرعون المصري بضرورة حضور حفل جوائز الكاف، حتى وإن لم يُتوج بجائزة أفضل لاعب في نهاية المطاف.

يُذكر أن الكاف سوف يكشف في هذا الحفل عن الفائز بجائزة أفضل لاعب، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب محلي داخل القارة السمراء، وأيضاً جائزة أفضل مدرب أفريقي وأخيراً جائزة أفضل منتخب أفريقي عن العام الماضي 2019.

ويُنافس محمد صلاح زميله ساديو ماني على جائزة أفضل لاعب أفريقي رفقة النجم الجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي، علماً بأن صلاح كان قد تُوج بهذه الجائزة رفيعة المستوى في آخر عامين على التوالي.

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