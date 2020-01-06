رونالدو يتصدر قائمة الأعلى ربحاً من انستجرام ب47 مليون دولار في عام 2019

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كشفت مصادر صحفية إيطالية عن مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، بعدما أعلنت عن قائمة الأشخاص الأعلى ربحاً من موقع التواصل الإجتماعي انستجرام بعد نهاية العام الماضي 2019.

وأكدت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي يتصدر هذه القائمة دون أي منافس على الإطلاق، نظراً إلى تواجده بصفة دائمة على انستجرام رفقة عائلته في كافة تفاصيل حياته.

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وأشارت أيضاً إلى أن أرباح كريستيانو رونالدو من موقع إنستجرام في عام 2019 قد وصلت إلى مبلغ 47 مليون و800 ألف دولار، وهو الرقم الذي يتخطى قيمة راتبه السنوي الذي يحصل عليه مع ناديه الحالي يوفنتوس، حيث يتقاضى الدون راتباً سنوياً مع اليوفي تصل قيمته إلى 34 مليون دولار.

وشددت الصحيفة على أن كريستيانو رونالدو تفوق أيضاً على الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، حيث وصلت أرباح البرغوث الأرجنتيني العام الماضي 2019 من موقع إنستجرام إلى 23 مليون و300 ألف دولار.

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