شوبير يُطالب صلاح بحضور حفل جوائز الكاف حتى وإن كان بعيداً عن الفوز بجائزة الأفضل

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حرص الكابتن أحمد شوبير الإعلامي المعروف على مُطالبة النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بضرورة حفل جوائز الكاف، والمقرر إقامته في مدينة الغردقة مساء يوم غداً الثلاثاء لتوزيع جوائز الأفضل على أفضل الرياضيين.

وأكد أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية له صباح اليوم الإثنين أن اسم محمد صلاح لم يتواجد في الخطاب الرسمي الذي أرسله نادي ليفربول إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن أسماء الحاضرين للحفل من جانب النادي الإنجليزي.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك الخطاب شهد تواجد اسم النجم السنغالي ساديو ماني، والذي يُعد هو الأقرب من أجل الفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الماضي 2019، نظراً إلى المستوى الكبير الذي قدمه سواء مع ناديه أو حتى مع منتخب بلاده السنغال.

وشدد شوبير في حديثه على أنه يتمنى حضور فخر العرب محمد صلاح لحفل جوائز الكاف، حتى وإن لم يكن ضامناً لفوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثالث على التوالي، إلا أن حضور سيكون أمراً مميزاً للغاية وخاصة في ظل إقامة الحفل على أرض مصر.

وأضاف أيضاً أن تواجد محمد صلاح في حفل جوائز الكاف لا يزال أمراً وارداً في حالة قدومه منفرداً بعيداً عن ناديه، على أمل أن يتواجد في نهاية المطاف من أجل تسليم الجائزة لزميله ساديو ماني إن فاز بها، وهو عكس ما حدث في العام الماضي عندما قام ماني بنفسه بتسليم الجائزة لصلاح في الحفل الذي تم إقامته على أرض دولة السنغال.

يُذكر أن العديد من المصادر المقربة من الاتحاد الأفريقي قد أكدت خلال الساعات الماضية أن حفل جوائز الكاف سوف يشهد غياب كلاً من محمد صلاح إضافة إلى النجم الجزائري رياض محرز بنسبة كبيرة للغاية، بعدما علم كلاً منهما اقتراب ساديو ماني من الفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا هذه المرة قبل موعد الحفل.

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