مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6/1/2020 .. يوفنتوس وكالياري وإنتر ميلان ضد نابولي

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الاثنين الموافق 6 يناير 2020، من أجل متابعة العديد من المباريات الهامة والمثيرة على مستوى مختلف المسابقات العالمية، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6/1/2020 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في مسابقة الدوري الإيطالي، وفي مقدمتها مباراة يوفنتوس مع ضيفه كالياري على ملعب أليانز، إضافة إلى مباراة ميلان مع ضيفه سامبدوريا على ملعب سان سيرو، وأيضاً مباراة نابولي مع ضيفه إنتر ميلان على ملعب سان باولو، كما تُقام أيضاً مباراة في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6/1/2020 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

بولونيا / فيورنتينا، الدوري الإيطالي، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق سوار الذهب، الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

ميلان / سامبدوريا، الدوري الإيطالي، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق أحمد البلوشي، الساعة الرابعة عصراً.

يوفنتوس / كالياري، الدوري الإيطالي، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، الساعة الرابعة عصراً.

أتالانتا / بارما، الدوري الإيطالي، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق باسم الزير، الساعة الرابعة عصراً.

ليتشي / أودينيزي، الدوري الإيطالي، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة السابعة مساءً.

نابولي / إنتر ميلان، الدوري الإيطالي، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

أرسنال / ليدز يونايتد، كأس الاتحاد الإنجليزي، الدور الثالث، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق رؤوف خليف، الساعة 21:56 مساءً.

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