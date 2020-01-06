فحص طبي اليوم للمهاجم مروان محسن لحسم موقفه من مباراة بلاتينيوم ستارز

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أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن النجم مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سوف يخضع اليوم الإثنين إلى فحص طبي، من أجل حسم موقفه من المشاركة في المباراة القادمة أمام فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان مروان محسن قد تعرض إلى إصابة بكدمة على مستوى وجه القدم خلال مشاركته مساء يوم أمس الأحد في مباراة الأهلي واف سي مصر على ملعب القاهرة الدولي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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واضطر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي إلى إخراجه من أرض الملعب في الدقيقة 68، وأشرك بدلاً منه الوافد الجديد محمود عبد المنعم كهربا في أول ظهور له بقميص الشياطين الحمر.

وأوضح خالد محمود خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن نتيجة الفحص الطبي الذي سيخضع له مروان محسن اليوم، سوف يُحدد حجم إصابة اللاعب إضافة إلى معرفة حظوظه بخصوص المشاركة في اللقاء القادم أمام فريق بلاتينيوم ستارز.

وأشار أيضاً إلى أن النجم حسين الشحات لا يزال يؤدي برنامجه العلاجي على ملعب مختار التتش، من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً على مستوى العضلة الضامة، على أن تبقى مشاركته واردة في المباراة المقبلة.

وشدد خالد محمود في حديثه على أن المدافع محمود متولي لا يزال يعمل جاهداً بشكل فردي على ملعب مختار التتش، حتى يكون جاهزاً من الناحية البدنية لخوض المرحلة القادمة مع الفريق الأهلاوي، وخاصة وأن الإصابة التي كان قد تعرض لها في بداية الموسم قد أبعدته لفترة طويلة نوعاً ما عن الملاعب.

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