أمير توفيق يؤكد بقاء أزارو مع الأهلي ويُثير الجدل بخصوص التعاقد مع مهاجم صريح

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حسم أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي كل الجدل القائم في الأشهر الماضية، وذلك بخصوص إمكانية رحيل النجم المغربي وليد أزارو عن جدران القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأكد أمير توفيق خلال تصريحات له عبر إذاعة الشباب والرياضة أن كل الأنباء التي تم تداولها مؤخراً في مختلف وسائل الإعلام سواء المصرية أو حتى المغربية بشأن اقتراب وليد أزارو من الرحيل عن الأهلي تجاه إحدى دول الخليج وتحديداً الدوري السعودي، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أن المهاجم المغربي سوف يبقى مع المارد الأحمر في المرحلة القادمة، وخاصة بعدما بدأ يحظى بثقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي بشكل واضح في الآونة الأخيرة.

وعن التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز المهاجم الصريح في الميركاتو الشتوي الحالي، شدد أمير توفيق في حديثه على أن الوضع قد تغير تماماً في الوقت الحالي، وخاصة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها النجم سعد الدين سمير من خلال القطع على مستوى وتر أكيلس وغيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضاف أيضاً أن هذه الإصابة قد تجعل رينيه فايلر يُغير رأيه في نهاية المطاف، من خلال اختيار التعاقد مع لاعب في مركز قلب الدفاع بدلاً من لاعب في مركز المهاجم الصريح، على أن يتم حسم الأمور بشكل رسمي في الأيام القادمة.

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