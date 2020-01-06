الأهلي يُعلن رسمياً قيد كهربا في قائمته الأفريقية قبل مواجهة بلاتينيوم ستارز

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أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي اليوم الإثنين قيد النجم محمود عبد المنعم كهربا في قائمته الأفريقية الموسم الحالي، قبل أيام من موعد المباراة القادمة أمام فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال تصريحات له للموقع الرسمي، أن إجراءات قيد محمود عبد المنعم كهربا في قائمة الأهلي الأفريقية قد تمت على أكمل وجه من طرف الجهاز الإداري للنادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية.

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يُذكر أن المارد الأحمر كان مُتبقي له مقعدين شاغرين في القائمة الأفريقية التي يتواجد بها 27 لاعباً، وبعد قيد كهربا اليوم أصبح مُتبقي له مقعد وحيد شاغر على أن يكون من نصيب الصفقة الجديدة التي سوف يتم التعاقد معها بدون أدنى شك في الميركاتو الشتوي الحالي.

وكان كهربا قد شارك لأول مرة مع الفريق الأهلاوي مساء يوم أمس الأحد أمام فريق اف سي مصر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث شارك كلاعب بديل في الدقيقة 68 بدلاً من النجم مروان محسن، علماً بأن إجراءات قيد محمود عبد المنعم كهربا في قائمة الأهلي المحلية قد تمت ظهر يوم أمس الأحد.

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