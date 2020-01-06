وائل جمعة يدعم محمد صلاح وطارق حامد قبل حفل جوائز الكاف غداً

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حرص الصخرة وائل جمعة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري سابقاً ومحلل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حالياً على دعم كلاً من النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إضافة إلى النجم طارق حامد لاعب نادي الزمالك قبل حفل جوائز الكاف المقرر إقامته غداً الثلاثاء.

وقام وائل جمعة بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

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كل التوفيق لمحمد صلاح وطارق حامد، إن شاء الله الجوائز تكون مصرية.

يُذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سوف يُقيم يوم غداً الثلاثاء حفل جوائز الأفضل في مدينة الغردقة، علماً بأن محمد صلاح مُرشح لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن العام الماضي 2019، فيما يُعد طارق حامد من المرشحين لجائزة أفضل لاعب محلي داخل القارة السمراء عن العام ذاته.

ويُنافس محمد صلاح على الجائزة كلاً من النجم السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول، إضافة إلى النجم الجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، علماً بأن فخر العرب محمد صلاح كان قد فاز بهذه الجائزة في آخر عامين على التوالي.

ومن جانبه، يجد طارق حامد نفسه في منافسة شرسة على جائزة أفضل لاعب محلي مع كلاً من النجم الجزائري يوسف البلايلي لاعب نادي أهلي جدة السعودي، إضافة إلى النجم التونسي أنيس البدري لاعب نادي الترجي الرياضي التونسي.

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