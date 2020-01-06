النيجيري إليكي خارج حسابات الأهلي وفايلر بسبب مطالب لوزيرن المادية العالية

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ذكرت تقارير صحفية سويسرية أن النيجيري إليكي مهاجم نادي لوزيرن السويسري قد خرج تماماً من حسابات النادي الأهلي والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت إحدى الصحف السويسرية أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد طلب من أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي إنهاء التفاوض مع إدارة نادي لوزيرن، بسبب المطالب المالية المُبالغ فيها من طرف الأخير من أجل التخلي عن خدمات المهاجم إليكي في الميركاتو الشتوي الحالي.

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وأشارت أيضاً إلى أن رينيه فايلر نفسه بات لا يرغب في الظفر بخدمات اللاعب النيجيري بعكس ما كان عليه الحال في الأسابيع الماضية، وخاصة في ظل التراجع الواضح في مستوى إليكي منذ انطلاقة الموسم الحالي.

وشددت الصحيفة على أن إليكي قد نجح في تسجيل 13 هدفاً لصالح لوزيرن في الموسم الماضي، إلا أن مستواه تراجع بشكل واضح من خلال تسجيله لثلاثة أهداف فقط لا غير في الموسم الجاري حتى الآن، وبالتالي لا يستحق أن يُدفع فيه تلك القيمة المالية العالية التي حددتها إدارة نادي لوزيرن في الآونة الأخيرة.

وأضافت أيضاً أن النادي الأهلي سوف يبدأ الآن في المفاوضات مع لاعب آخر، نظراً إلى حاجته الماسة للتعاقد مع لاعب في مركز المهاجم الصريح خلال شهر يناير الجاري من أجل تدعيم صفوفه في الدور الثاني من عمر الموسم.

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