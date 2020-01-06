موعد حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019 الثلاثاء 7/1/2020 بمشاركة صلاح وطارق حامد

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موعد حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019، يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم مساء يوم غداً الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020 بفارغ الصبر، من أجل متابعة فعاليات حفل جوائز الكاف الذي سيشهد توزيع الجوائز على أفضل الرياضيين في القارة السمراء خلال العام الماضي 2019.

ويُعد ذلك الحفل البهيج إحدى أهم الأحداث السنوية بالنسبة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، علماً بأن الحفل سوف يعرف توزيع 4 جوائز مختلفة تتمثل على النحو التالي:

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جائزة أفضل لاعب في إفريقيا. جائزة أفضل لاعب محلي داخل قارة إفريقيا. جائزة أفضل منتخب إفريقي. جائزة أفضل مدرب إفريقي.

ويحمل الحفل هذه المرة أهمية خاصة بالنسبة إلى الشعب المصري، نظراً لأنه سيُقام على أرض مصر وفي مدينة الغردقة تحديداً، إضافة إلى تواجد كلاً من الثنائي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إضافة إلى طارق حامد لاعب نادي الزمالك ضمن المرشحين لحصد جائزيتن من الجوائز الأربعة التي سوف يتم الإعلان عن الفائز بها.

موعد حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

موعد حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019، سوف تنطلق مراسم الحفل بداية من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يحضر فعاليات الحفل العديد من نجوم القارة السمراء السابقين، وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً، إضافة إلى الكابتن حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني المصري سابقاً، وأيضاً النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو المرشح لتوزيع الجوائز بنفسه على الفائزين.

موعد حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019 والقنوات الناقلة

موعد حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019، ستكون فعاليات حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019 منقولة بشكل حصري عبر عدة قنوات مصرية فضائية، حيث تتمثل هذه القنوات في كلاً من قناة أون سبورت إضافة إلى قناة تايم سبورت.

ويُنافس النجم محمد صلاح على الجائزة الأكبر وهي جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، بعدما نجح في الظفر بها في آخر عامين على التوالي 2017 و2018، على أن تكون المنافسة أشرس هذه المرة مع كلاً من زميله في ليفربول وهو السنغالي ساديو ماني، إضافة إلى الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن جانبه، تبدو مهمة طارق حامد صعبة للغاية أيضاً، حيث يُنافس الأخير على جائزة أفضل لاعب محلي داخل قارة إفريقيا، إلا أن حظوظه لا تُعتبر كبيرة في ظل المنافسة على الجائزة ذاتها من طرف كلاً من الجزائري يوسف البلايلي نجم فريق أهلي جدة السعودي حالياً، إضافة إلى التونسي أنيس البدري نجم فريق الترجي الرياضي التونسي.

وإليكم الآن الإنجازات التي حققها اللاعبون ال3 المرشحون لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا في العام الماضي 2019:

محمد صلاح، فاز مع فريقه ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، ولقب كأس السوبر الأوروبي، ولقب كأس العالم للأندية، وصل مع منتخب مصر إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس الأمم الأفريقية، تقاسم صدارة الهدافين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مع ساديو ماني، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

ساديو ماني، فاز مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، ولقب كأس السوبر الأوروبي، ولقب كأس العالم للأندية، وصل مع منتخب السنغال إلى المباراة النهائية في مسابقة كأس الأمم الأفريقية، تقاسم صدارة الهدافين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مع محمد صلاح، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

رياض محرز، فاز مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الرابطة الإنجليزية، وأيضاً الدرع الخيرية الإنجليزية، إضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي، وفاز مع منتخب الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية.

والآن سوف نستعرض لكم الإنجازات التي حققها اللاعبون ال3 المرشحون لجائزة أفضل لاعب محلي داخل قارة إفريقيا في العام الماضي 2019:

طارق حامد، فاز مع الزمالك بلقب كأس الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى لقب كأس مصر، كما وصل مع منتخب مصر إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس الأمم الأفريقية.

يوسف البلايلي، فاز مع فريقه السابق الترجي الرياضي بلقب دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى لقب الدوري التونسي، وأيضاً لقب كأس تونس، كما فاز مع منتخب الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية.

أنيس البدري، فاز مع الترجي الرياضي بلقب دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى لقب الدوري التونسي، وأيضاً لقب كأس تونس، كما فاز بالمركز الخامس في مسابقة كأس العالم للأندية، وفاز مع منتخب تونس بالمركز الرابع في مسابقة كأس الأمم الأفريقية.

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